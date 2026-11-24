"Служба заканчивается, но жизнь продолжается": глава свердловского МЧС ушел в отставку

Руководитель ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев ушел в отставку.

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Как сообщили Накануне.RU в областном Главке МЧС, Теряев посвятил службе, защите людей и развитию пожарной охраны более 40 лет. Накануне в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония его проводов на заслуженный отдых.

Для Виктора Теряева прозвучал последний сигнал тревоги – символическое завершение многолетнего служебного пути. Также по традиции пожарной охраны состоялась церемония смывания гари и копоти.

Теряев поблагодарил личный состав и ветеранов за совместную службу. Он пожелал коллегам успехов и напомнил о важности сохранения чести мундира.

"Моя служба заканчивается, но жизнь продолжается. И я не прощаюсь с вами – я остаюсь в строю ветеранов. Я всегда буду с интересом следить за вашими успехами и радоваться вашим победам. Если понадобится мой опыт или просто дружеский совет – я всегда рядом. Желаю вам и вашим близким мира и добра. Берегите себя и своих подчиненных. Служу Отечеству! Спасибо за службу!", - сказал Виктор Теряев в своем выступлении.

Напомним, Теряев был назначен начальником свердловского Главка МЧС в 2018 году.