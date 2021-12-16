В Центре Гамалеи рассказали детали разработки химиотерапии от коронавируса

В России подан первый патент на формулу вещества, которое может лечь в основу лекарства от коронавируса.

Как заявили в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, ученые планируют запатентовать еще несколько соединений. Из 500 тыс. эксперты отобрали более 20, сейчас их модифицируют с помощью химического синтеза для большей потенциальной эффективности.

Некоторые соединения уже испытывают против COVID-19 в лабораторных условиях. Cпециалисты пытаются создать химиотерапевтическое лекарство от коронавируса. Как отметили в центре, касается химиотерапевтического средства от COVID-19, пока невозможно определить точные временные рамки создания и испытания лекарства, сказали в центре, пишут "Известия".

Как сообщил ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, человек, сделавший дополнительную прививку назальной вакциной против COVID-19, перестает быть распространителем вируса. Он пояснил, что при такой вакцинации на слизистой оболочке будут формироваться секреторные антитела, которые появляются по аналогии выделений из носас.