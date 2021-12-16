16 Декабря 2021
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Наука и техника В России
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Центре Гамалеи рассказали детали разработки химиотерапии от коронавируса

В России подан первый патент на формулу вещества, которое может лечь в основу лекарства от коронавируса.

Как заявили в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, ученые планируют запатентовать еще несколько соединений. Из 500 тыс. эксперты отобрали более 20, сейчас их модифицируют с помощью химического синтеза для большей потенциальной эффективности.

Некоторые соединения уже испытывают против COVID-19 в лабораторных условиях. Cпециалисты пытаются создать химиотерапевтическое лекарство от коронавируса. Как отметили в центре, касается химиотерапевтического средства от COVID-19, пока невозможно определить точные временные рамки создания и испытания лекарства, сказали в центре, пишут "Известия".

Как сообщил ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, человек, сделавший дополнительную прививку назальной вакциной против COVID-19, перестает быть распространителем вируса. Он пояснил, что при такой вакцинации на слизистой оболочке будут формироваться секреторные антитела, которые появляются по аналогии выделений из носас.

Теги: коронавирус, Центр Гамалеи



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