14 Декабря 2021
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Общество В России
Михаил Мурашко (2020) | Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Мурашко рассказал о самочувствии россиян, заразившихся "омикроном"

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о распространении разновидности коронавируса под названием "омикрон" в России.

По его словам, у зараженных этим штаммом россиян болезнь протекает бессимптомно или с незначительными симптомами. По словам министра, оценка эффективности вакцин в России против "омикрона" может занять до трех недель, сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

В настоящее время "омикрон" выявлен у 16 граждан России, вернувшихся из ЮАР.

Напомним, в Великобритании умер первый пациент, заболевший омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Теги: Мурашко, Минздрав, омикрон



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Ранее 13.12.2021 10:34 Мск Омикрон-штамм коронавируса выявлен у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР – Голикова
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