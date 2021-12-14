Мурашко рассказал о самочувствии россиян, заразившихся "омикроном"

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о распространении разновидности коронавируса под названием "омикрон" в России.

По его словам, у зараженных этим штаммом россиян болезнь протекает бессимптомно или с незначительными симптомами. По словам министра, оценка эффективности вакцин в России против "омикрона" может занять до трех недель, сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

В настоящее время "омикрон" выявлен у 16 граждан России, вернувшихся из ЮАР.

Напомним, в Великобритании умер первый пациент, заболевший омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.