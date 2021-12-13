13 Декабря 2021
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Омикрон-штамм коронавируса. (2021) | Фото: HKU Med / Университет Гонконга

Омикрон-штамм коронавируса выявлен у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР – Голикова

Омикрон-штамм коронавируса выявлен у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР в Россию, сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. "Это почти 10%, что свидетельствует о высокой контагиозности", - добавила она.

Также глава федерального штаба по борьбе с коронавирусом прокомментировала текущую ситуацию с COVID-19 в стране. Заболеваемость в целом по России за неделю снизилась на 7,3%. При этом на Москву, Московскую область и Петербурге приходится 23% всех выявляемых в стране случаев.

Рост заболеваемости отмечается в пяти регионах, в 24 регионах растет число госптализаций пациентов с ковидом в тяжелом состоянии.

Снижение заболеваемости ковидом в РФ пока не носит стабильного характера, отметила вице-премьер.

Теги: омикрон-штамм, татьяна голикова, заболеваемость, россияне



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