Россияне, у которых выявили омикрон-штамм коронавируса, были вакцинированы - Гинцбург

Двое россиян с подтвержденным заражением омикрон-штаммом коронавируса были вакцинированы, передает РИА Новости со ссылкой на главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы", — сказал Гинцбург.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко также сообщал, что граждане с омикрон-штаммом, прибывшие из ЮАР, переносят заболевание легко.

Гинцбург также сообщил, что ученым из его центра удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса, но менять на нее существующую пока нет необходимости.