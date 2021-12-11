11 Декабря 2021
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Россияне, у которых выявили омикрон-штамм коронавируса, были вакцинированы - Гинцбург

Двое россиян с подтвержденным заражением омикрон-штаммом коронавируса были вакцинированы, передает РИА Новости со ссылкой на главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы", — сказал Гинцбург.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко также сообщал, что граждане с омикрон-штаммом, прибывшие из ЮАР, переносят заболевание легко.

Гинцбург также сообщил, что ученым из его центра удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса, но менять на нее существующую пока нет необходимости.

Теги: омикрон-штамм, александр гинцбург, вакцинация



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