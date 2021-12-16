16 Декабря 2021
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Общество Центральный ФО Москва
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Московские школы уходят на каникулы раньше времени

Школьные каникулы в Москве начнутся на три дня раньше положенного срока – с 27 декабря.

Официальные документы еще не поступили. Каникулы продлятся до 9 января включительно "из-за непростой эпидемиологической обстановки". Решение принято на основе рекомендательного письма департамента образования.

Количество заболевших COVID-19 в Москве 14 декабря составило 2 тыс. 459. За неделю заболели 3 тыс. 4 человека, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось ранее, в Кремле считают преждевременным вопрос о продлении новогодних праздников из-за эпидемиологической ситуации в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, до каникул еще много времени.

 

Теги: школы, каникулы, Москва



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