Песков ответил на вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19

В Кремле считают преждевременным вопрос о продлении новогодних праздников из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до каникул еще много времени.

Он отметил, что динамика заболеваемости коронавирусом в России в последние дни снижается, но, "скорее всего, впереди нас ожидают новые волны", передает "Интерфакс".

Ранее Песков пояснил, что продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года было техническим. Он допустил, что их отменят досрочно, если пандемия завершится.

При этом представитель Кремля признал ошибочность первоначальной оценки ситуации.