23 Ноября 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков ответил на вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19

В Кремле считают преждевременным вопрос о продлении новогодних праздников из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до каникул еще много времени.

Он отметил, что динамика заболеваемости коронавирусом в России в последние дни снижается, но, "скорее всего, впереди нас ожидают новые волны", передает "Интерфакс".

Ранее Песков пояснил, что продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года было техническим. Он допустил, что их отменят досрочно, если пандемия завершится.

При этом представитель Кремля признал ошибочность первоначальной оценки ситуации.



Теги: дмитрий песков, новогодние каникулы, коронавирус



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