15 Декабря 2021
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Омикрон-штамм коронавируса. (2021) | Фото: HKU Med / Университет Гонконга

"Это англичане": вирусолог Чумаков считает омикрон-штамм искусственно созданным

Омикрон-штамм коронавируса может быть искусственно созданным, считает вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Он даже называет страну-создателя мутации.

"Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире", - заявил Чумаков в интервью "Радио России".

"Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал... Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить", - говорит вирусолог.

Ранее Петр Чумаков называл пандемию "войной", в связи с чем предлагал "оставить всякие либеральные подходы к индивидуальным личностям и подумать в целом о нашем населении". По его мнению, неразумное дитя не стоит спрашивать - "надо или не надо".

Теги: константин чумаков, омикрон-штамм, мутация, коронавирус



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