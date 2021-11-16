"Население недоверчивое и непослушное, потому что уже много раз обманывалось" – вирусолог Чумаков

Либеральные подходы, в которых есть место добровольной вакцинации, не подходят для фактически военного времени, в котором находятся Россия и мир, считает вирусолог, профессор Петр Чумаков. По его мнению, сейчас "демократия становится токсичной".

"Это война! Поэтому тут надо оставить всякие либеральные подходы к индивидуальным личностям и подумать в целом о нашем населении. Даже о тех людях, которые сейчас сопротивляются. Потому что неразумное дитя – его не надо спрашивать: надо это или не надо. А непрофессионалы – они в данном случае неразумные дети. Мы сейчас находимся на переходной стадии, когда общество во всех странах должно подумать, что такое демократия и ради чего эта демократия? Не вступили ли мы в такое время, когда демократия становится токсичной? Это, мне кажется, факт", - заявил Чумаков в программе "Антонимы" на RT.

Впрочем, он также отметил, что у общества есть веские поводы не доверять власти, принуждающей его к вакцинации: "Может быть [надо сопротивляться вакцинации]. Может быть, это и плюс, что наше население такое недоверчивое и непослушное. Потому что много раз уже оно обманывалось, уже "ученые" в этом смысле. Очень важно, чтобы было в обществе доверие к власти. Наверное, сейчас есть какой-то дефицит [доверия]".