В некоторых регионах в 2022 году выборы губернаторов пройдут с использованием ДЭГ

Выборы глав регионов в 2022 году пройдут в 19 субъектах Федерации. В некоторых из них, возможно, будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома. По ее словам, "выбор регионов для проведения ДЭГ будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома".

Ранее ДЭГ проводилось только в двух регионах из тех 19, где планируется проведение выборов: в Ярославской области и в Москве.

Центральная избирательная комиссия также сегодня утвердила распределение федеральных бюджетных средств на ближайшие годы: на выборы и референдумы в 2022 году планируется потратить 7,43 млрд руб., в 2023 и 2024 годах – 3,74 млрд руб. и 3,81 млрд руб. соответственно.