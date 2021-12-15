Российские сенаторы рассмотрят закон о публичной власти в стране

Совет Федерации на заседании 15 декабря обсудит громкий закон о единой системе публичной власти в России.

Он в частности призван отменить ограничение срока губернаторов двумя сроками подряд. Автор инициативы — руководитель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, в Госдуме были бурные дискуссии по поводу этого документа, и к его второму чтению поступило больше 400 поправок.

В свою очередь член комитета Людмила Нарусова заявила, что будет голосовать против данного документа.

Нижняя палата парламента приняла закон в третьем чтении 14 декабря, сообщает "Интерфакс".

Напомним, документ регулирует порядок работы главы субъекта, регионального заксобрания, их отношения с федеральными органами власти и, прежде всего, с президентом. Президент получает право без обоснования мотива "утрата доверия" увольнять главу региона. Глава региона больше не может называться президентом (примечательно, что эта норма и сейчас действует, но глава Татарстана ее нарушает). Глава региона больше не ограничивается двумя сроками в своем кресле – сколько он может в нем сидеть решат местные заксобрания.