Академик РАН Зверев: QR-коды не имеют отношения к борьбе с коронавирусом

QR-коды не имеют отношения к борьбе с коронавирусом. Это и другие сомнительные действия властей раскритиковал на научно-практической конференции "Врачи за правду" академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Помимо всемирно известного имени как ученый, Зверев известен тем, что придерживается подчеркнуто научного взгляда на вакцинацию и связанные с нею вопросы и занимает взвешенную позицию. И его точка зрения по ряду позиций прямо противоположна тому, что делают власти. А сам он вполне может быть зачислен в "антипрививочники", потому что не согласен с тем, как проводится прививочная кампания. Так, на конференции "Врачи за правду" он выступал вместе с докторами медицинских наук, которых заклеймили как "антиваксеров": Владислав Шафалинов, Павел Воробьев, Александр Редько и др. Многие его высказывания были совершенно аналогичны их позиции по ковид-вакцинации.

Академик Зверев подчеркнул, что сокращать сроки испытания вакцин, как это произошло с ковидом, недопустимо ни под каким предлогом , так как речь идет о жизни людей. Только на животных годами исследуют возможную хроническую токсичность вакцин, забивая зверей и изучая их внутренние органы.

"Эти правила написаны кровью. На изучение хронической токсичности уходит минимум три года. Ведь вакцину мы вводим в общем здоровым людям, особенно беременным и детям. Я никак не могу согласиться с тем, что можно сократить испытания", - сказал он.

Нынешние вакцины малоэффективны, так как построены на сомнительном принципе - выработке антител, а не формировании иммунитета.

"Сделав вакцины на S-белке, мы получили вакцины, которые эффективно работают на образование антител, но они со временем истощаются, и человек становится не иммунным. То есть они не формируют полноценный клеточный иммунитет. Поэтому их приходится вводить каждые полгода. Pfizer говорит, что теперь это нужно делать каждые два-три месяца", - отметил он.

Вакцинация переболевших не имеет под собой никаких научных оснований, считает академик Зверев.

"Когда говорят, что переболевших нужно вакцинировать, у меня ничего нет, кроме возмущения. Пусть назовут хоть одну инфекцию, при которой иммунитет после прививки был бы более сильным и продолжительным. Это же очевидно, что когда цельный вирус развивается в организме, он и вызывает полноценный иммунитет".

Он категорически против вакцинации детей.

"Мне очень не нравится активная пропаганда по вакцинации детей. У меня большая семья: двое детей, девять внуков и правнучка. Мы все переболели, и никто не умер. Дети перенесли очень легко. И это легко объяснимо. У них нет рецепторов, и вирус в большом количестве к ним не попадает. Когда говорят, что дети основные переносчики, это еще нужно доказать. Если у них нет рецепторов, у них нет и вирусов в большом количестве в носоглотке, чтобы его распространять. Да, есть дети, умирающие от ковида, но это дети с серьезными заболеваниями. Этих детей мы не прививаем и другими вакцинами. Мы их бережем и не трогаем их иммунную систему. Я не вижу никакого смысла начинать прививать детей. Мы, что будет каждые полгода вводить детям вакцину?" - задал вопрос академик Зверев.

Он также разнес понятие "детская вакцина".

"Я всегда боролся за вакцинацию, но никогда и нигде не говорил об обязательности. Это дело каждого. Убедить можно только, показав достоверные результаты. И что значит "детская вакцина", разведенная в 5 раз? Что это такое? Мы вакцину против кори колем и однолетнему ребенку, и 40-летнему мужчине, и 80-летней бабушке. Мы что, разводим ее для детей в 5 раз? Нет такого понятия "детская вакцина". Она рассчитана так, что должна работать для любого организма", - подчеркнул ученый.

Зверев выступил резко против QR-кодов и других мер, которые скопированы с Запада.

"QR-коды никакого отношения к борьбе с инфекцией не имеют. Ну, не имеют. Они только разделяют людей. Это не наша придумка. Когда американские ученые начинают заботиться о здоровье наших детей, мне становится не очень комфортно. Я не скажу, что мне наплевать на американских детей, я люблю всех детей, но свои мне как-то ближе. Пусть они оставят нас в покое со своими советами", - заключил академик.

Ранее он заявил, что после ковид-вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений, чего раньше ни с одной вакциной не было. А в ряде стран после массовой вакцинации стало намного хуже. ВОЗ, продвигая ковид-вакцинацию, преследует коммерческие цели в интересах Биг Фармы. Также он считает, что эффективность вакцин от ковида еще никто не доказал. При этом с ковидной статистикой что-то не так, и она выглядит явно завышенной, уверен академик Зверев. Многие его выводы подтверждаются статистическими анализами Накануне.RU.