Академик РАН Зверев: ВОЗ преследует коммерческие цели, продвигая ковид-вакцинацию

13 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

Академик РАН Зверев: ВОЗ преследует коммерческие цели, продвигая ковид-вакцинацию

ВОЗ очень сильно изменилась и преследует цели, далекие от здравоохранения. Об этом рассказал на научно-практической конференции "Врачи за правду" академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.
Читайте также:

Он начал с того, что впервые участвовал в экспертных заседаниях ВОЗ в 1987 году. И тогда в ВОЗ прислушивались к мнениям ученых из разных стран, а решения принимались коллективно. Но теперь все иначе. Так, ВОЗ изменила определение коллективного иммунитета, постановив, что он достигается только вакцинацией.

"Это чисто коммерческое решение. К науке это не имеет никакого отношения. С корью известно, что вакцинированные могут переносить инфекцию, а переболевшие - нет. Потому что у них есть местный иммунитет, а у вакцинированных нет. Это, видимо, давление со стороны тех, кто производит вакцины", - рассказал Зверев.

Напомним, соответствующее решение было принято ВОЗ тихо и без обсуждения в начале 2021 года. При этом концепцию коллективного иммунитета от вакцинации многие эксперты подвергают сомнению. Практика также опровергает эту концепцию, так как во многих странах, где вакцинировано 70-80% населения, смертность не снизилась или даже выросла.

Теги: коллективный иммунитет, виталий зверев, ВОЗ, ковид



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7887

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказывайте алкотестеры купить в москве на официальном сайте мвидео