Академик РАН Зверев: ВОЗ преследует коммерческие цели, продвигая ковид-вакцинацию

ВОЗ очень сильно изменилась и преследует цели, далекие от здравоохранения. Об этом рассказал на научно-практической конференции "Врачи за правду" академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Он начал с того, что впервые участвовал в экспертных заседаниях ВОЗ в 1987 году. И тогда в ВОЗ прислушивались к мнениям ученых из разных стран, а решения принимались коллективно. Но теперь все иначе. Так, ВОЗ изменила определение коллективного иммунитета, постановив, что он достигается только вакцинацией.

"Это чисто коммерческое решение. К науке это не имеет никакого отношения. С корью известно, что вакцинированные могут переносить инфекцию, а переболевшие - нет. Потому что у них есть местный иммунитет, а у вакцинированных нет. Это, видимо, давление со стороны тех, кто производит вакцины", - рассказал Зверев.

Напомним, соответствующее решение было принято ВОЗ тихо и без обсуждения в начале 2021 года. При этом концепцию коллективного иммунитета от вакцинации многие эксперты подвергают сомнению. Практика также опровергает эту концепцию, так как во многих странах, где вакцинировано 70-80% населения, смертность не снизилась или даже выросла.