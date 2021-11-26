С ковидной статистикой что-то не так - академик РАН Зверев

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев высказал сомнение в адекватности ковидной статистики в России.

Он отметил, что она выглядит неправдоподобно завышенной.

"Надо что-то пересмотреть в лечении или наладить статистику – что-то с ней не так. Даже в Индии смертность ниже! Во всем мире она ниже! Необходимо либо пересмотреть схемы лечения заболевания (госпитализации), либо решать что-то со статистикой. Туда могут включать людей, которые умирают и не от COVID-19", – сказал академик ОСН.

Ранее он привел анекдот, который уже ходит в народе: у погибшего два огнестрельных ранения, а "причина смерти - ковид".

Накануне.RU уже два месяца публикует материалы с анализом статистики, свидетельствующие то ли о полной неадекватности статистики, которая сильно завышается, то ли о полной бесполезности вакцинации, ведь никакой корреляции между вакцинацией и смертностью нет, и даже ковид никак не связан с ростом смертности. Теперь это предположил ученый с мировым именем.