13 Декабря 2021
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Экономика В России
екатеринбург аэропорт кольцово (2016) | Фото: Накануне.ru

"Санкционный" Вексельберг больше не контролирует УК "Аэропорты регионов"

Виктор Вексельберг больше не контролирует управляющую компанию "Аэропорты регионов" – это один из крупнейших в России аэропортовых холдингов. По данным РБК, с июля 2020 года 100% акций УК принадлежат компании "Ретранс". 90% "Ретранса" принадлежат бывшему топ-менеджеру "Реновы" (компания Вексельберга) Владимиру Резеру, остальные 10% - менеджменту УК.

Ранее "Аэропорты регионов" через кипрский офшор принадлежал "Ренове".

Сами аэропорты – в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде и Саратове - остаются в собственности "Реновы", Вексельберг не намерен их продавать.

"Ренова" вышла из числа акционеров "Аэропортов регионов" после того, как в апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против Виктора Вексельберга, которые распространялись и на все контролируемые бизнесменом активы. Из-за санкций швейцарские банки заморозили на личных счетах бизнесмена около 1 млрд швейцарских франков

Теги: виктор вексельберг, аэропорты регионов, управляющая компания, санкции



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