ЦБ может повысить ключевую ставку до 8,5% - прогноз

Аналитики ожидают от Центрального банка России повышения ключевой ставки на 1% в ближайшую пятницу – на последнем в этом году заседании совета директоров регулятора. Таким образом, к концу 2021 года ключевая ставка может составить 8,5%. Это может быть седьмое подряд повышение ключевой ставки в рамках ужесточения денежно-кредитной политики.

"Ведомости" пишут, что никто из экспертов не верит в то, что ставка может остаться на текущем уровне в 7,5%. Хотя ряд аналитиков все же дает прогноз на повышение ставки всего на 0,5-0,75%, в то же время никто не ставки на рост в 0,25% - минимальный шаг ставки.

Сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина с прошлого заседания СД не раз делала намеки на то, что ставка будет повышена и в декабре. И она не исключала, что новый шаг составит 1%. Ключевой показатель, на который ориентируется Банк России, - инфляция, и она продолжает расти. Так, в ноябре этого года рост цен ускорился до 8,4% - это максимальный показатель с начала 2016 года.