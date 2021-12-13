ЦБ может повысить ключевую ставку до 8,5% - прогноз

13 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин, Антон Силуанов (2021) | Фото: Накануне.RU

ЦБ может повысить ключевую ставку до 8,5% - прогноз

Аналитики ожидают от Центрального банка России повышения ключевой ставки на 1% в ближайшую пятницу – на последнем в этом году заседании совета директоров регулятора. Таким образом, к концу 2021 года ключевая ставка может составить 8,5%. Это может быть седьмое подряд повышение ключевой ставки в рамках ужесточения денежно-кредитной политики.

"Ведомости" пишут, что никто из экспертов не верит в то, что ставка может остаться на текущем уровне в 7,5%. Хотя ряд аналитиков все же дает прогноз на повышение ставки всего на 0,5-0,75%, в то же время никто не ставки на рост в 0,25% - минимальный шаг ставки.

Сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина с прошлого заседания СД не раз делала намеки на то, что ставка будет повышена и в декабре. И она не исключала, что новый шаг составит 1%. Ключевой показатель, на который ориентируется Банк России, - инфляция, и она продолжает расти. Так, в ноябре этого года рост цен ускорился до 8,4% - это максимальный показатель с начала 2016 года.

Теги: цб, ключевая ставка, инфляция, совет директорок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7791

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети