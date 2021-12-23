Максимальные ставки по рублевым депозитам достигли пика за 2,5 года

Средняя величина максимальных процентных ставок по банковским вкладам в рублях во второй декаде декабря выросла до 7,4%.

Как сообщили Накануне.RU в ЦБ РФ, это максимальный уровень с мая 2019 года. В первой декаде декабря этот показатель составлял 7,38%.

Как сообщалось ранее, в ряде финансовых учреждений вклад можно открыть под 9% годовых. Отметим, что на фоне волатильности на фондовом рынке россияне возвращают деньги с брокерских счетов на банковские депозиты, сообщают "Ведомости".