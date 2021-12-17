Россияне возвращают деньги с брокерских счетов на депозиты

В России банки продолжают повышать проценты по депозитам.

Часть из них уже заложила в ставки ожидания последнего в уходящем году повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п. п. – до 8,5%. За первые две недели декабря 85 кредитных организаций повысили ставки по вкладам. Размер увеличения зависит от банка и от типа вкладов, но большая часть изменений попадает в диапазон от 0,25 до 1,5 п. п. В ряде финансовых учреждений вклад можно открыть под 9% годовых.

Отмечается, что на фоне волатильности на фондовом рынке россияне возвращают деньги с брокерских счетов на банковские депозиты, сообщают "Ведомости".

Напомним, аналитики ожидают от Центрального банка России повышения ключевой ставки на 1% 17 декабря – на последнем в этом году заседании совета директоров регулятора. Таким образом, к концу 2021 года ключевая ставка может составить 8,5%. Это может быть седьмое подряд повышение ключевой ставки в рамках ужесточения денежно-кредитной политики.