10 Декабря 2021
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Экономика В России Москва
Андрей Белоусов (2020) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Белоусов не исключил новой волны инфляции в 2022 году

Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов не исключил очередного всплеска роста цен в 2022 году. Он может произойти в продовольственном секторе.
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"Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, [с которой] мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно", - заявил Белоусов на международном экспортном форуме "Сделано в России".

Примечательно, что при текущей инфляции в 8,4% и президент России, и Центральный банк России во главе с Эльвирой Набиуллиной до сих пор ожидают возвращения роста цен в район 4% во втором полугодии 2022 года. Это при том, что сейчас нет никаких предпосылок для перелома тенденции, инфляция разгоняется.

Теги: андрей белоусов, инфляция, цб, рост цен



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