Белоусов не исключил новой волны инфляции в 2022 году

Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов не исключил очередного всплеска роста цен в 2022 году. Он может произойти в продовольственном секторе.

"Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, [с которой] мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно", - заявил Белоусов на международном экспортном форуме "Сделано в России".

Примечательно, что при текущей инфляции в 8,4% и президент России, и Центральный банк России во главе с Эльвирой Набиуллиной до сих пор ожидают возвращения роста цен в район 4% во втором полугодии 2022 года. Это при том, что сейчас нет никаких предпосылок для перелома тенденции, инфляция разгоняется.