10 Декабря 2021
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Банк России

Набиуллина: Инфляция по итогам года может превысить 7,9%

Инфляция в России по итогам 2021 года может превысить 7,9%.

Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в конце года инфляция "сильно волатильна", а последние недельные данные "то выше, то ниже сезонных значений". "Совет директоров ЦБ, принимая решения по ключевой ставке, учитывает устойчивые факторы инфляции, а не краткосрочные колебания", — отметила глава регулятора, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в ноябре годовая инфляция в России ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре.

Теги: инфляция, Набиуллина, ЦБ РФ



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