18 Ноября 2021
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: duma.gov.ru

Набиуллина заявила о двузначных показателях продовольственной инфляции

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, инфляция в России была в районе 4% не так долго, всего четыре года, а сейчас она в два раза больше, а продовольственная — уже «двузначная».

Глава Центробанка призвала снизить рост цен как можно скорее, так как от этого в первую очередь страдают самые незащищенные группы населения, передает ТАСС.

Ранее Набиуллина заявляла, что на то, чтобы повышение ключевой ставки оказало влияние на инфляцию, требуется от трех до шести месяцев. По ее словам, этот эффект уже начал проявляться.

Между тем, инфляция в России в годовом выражении с 9 по 15 ноября ускорилась — до 8,1% с 8,07%, недельная — разогналась до 0,18% после 0,09%, свидетельствует доклад Минэкономразвития.



Теги: эльвира набиуллина, инфляция



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