30 Ноября 2021
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Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

Спасшему пациента с коронавирусом фельдшеру вынесли еще два выговора

Фельдшера Анну Воеводину из Владимирской области 29 ноября ознакомили ещё с двумя выговорами, подписанными главврачом больницы в городе Радужном Жуковой.

Как сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте" глава профсоюза юридической службы "Действие" Андрей Коновал, первый из этих выговоров незаконен. "Просроченные медикаменты были просто подброшены в отместку за жалобы и докладные профсоюза ДЕЙСТВИЕ по нарушениям на скорой. Укладки не выдаются под роспись, хранятся в общем доступе, проверялись и опечатывались в отсутствие работников", — написал юрист.

"Со вторым приказом тоже будем разбираться в отношении всех 8 работников. Но Анна Воеводина точно никакого отношения нему не должна иметь, поскольку просто не участвовала в тех событиях, которые стали предметом представления прокуратуры!", — сообщил Коновал.

По словам Коновала, "все это будет отменено, а главврача Жуковову будем требовать отправить в отставку". Отмечается, что данная тема выведена на федеральный уровень.

Глава профсоюза напомнил, что при наличии нескольких дисциплинарных взысканий, работодатель, согласно Трудовому кодексу, вправе уволить работника по собственной инициативе.

Как сообщалось, по словам фельдшера Анны Воеводиной, 17 октября медикам скорой города Радужный пришлось "катать" "тяжелую" больную с двусторонней пневмонией и критической сатурацией. Диспетчер обзвонил все ковидные госпитали области, но мест не было.

"Кислород в машине закончился. Ну что же, мы поехали к областной администрации город Владимир, постояли там и нам нашли место через 27 минут, точнее, нашей больной", — рассказала Воеводина.

В итоге за приезд к администрации вся бригада (два фельдшера и водитель), а также диспетчер, написали объяснительные, получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат, сообщает профсоюз работников здравоохранения "Действие".

Теги: медик, пациент, медицина, коронавирус, Анна Воеводина



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