Бригаде "скорой", которая привезла больного к администрации Владимирской области, грозит увольнение

Во Владимирской области скорая помощь в очередной раз привезла больного коронавирусом, которого не принимали госпитали, к зданию областной администрации.

В больницах не хватает мест для ковидных больных, бригады скорой помощи часами не могут госпитализировать тяжелых пациентов. Очередной инцидент произошел в октябре.

По словам фельдшера Анны Воеводиной, 17 октября медикам скорой города Радужный пришлось "катать" "тяжелую" больную с двусторонней пневмонией и критической сатурацией. Диспетчер обзвонил все ковидные госпитали области, но мест не было.

"Звоним своему главному врачу, а она (через диспетчера) говорит везти домой", - сообщила фельдшер.

"Кислород в машине закончился. Ну что же, мы поехали к областной администрации город Владимир, постояли там и нам нашли место через 27 минут, точнее, нашей больной", - рассказала Воеводина.

В итоге за приезд к администрации вся бригада (два фельдшера и водитель), а также диспетчер, написали объяснительные, получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат, сообщает профсоюз работников здравоохранения "Действие".

Кроме того, в больницу поступило предписание прокуратуры с требованием привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в этой "акции" у областного правительства, и главврач снова затребовал у всех четырех сотрудников объяснительные.

При этом, с одной стороны, в своем предписании прокуратура подтверждает, что бригада получала отказы в госпитализации. В то же время в ведомстве сочли, что "правовых оснований у бригады скорой помощи транспортировки пациента к зданию администрации Владимирской области не имелось, более того, это могло создать угрозу жизни и здоровью".

Юридическая служба профсоюза "Действие" взяла ситуацию под свой контроль. По словам главы профсоюза Андрея Коновала, медикам может грозить увольнение. Хотя при этом всплыли факты, которые могут свидетельствовать о признаках халатности в действиях (бездействии) должностных лиц администрации горбольницы в Радужном.

Напомним, в июне губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести проверку в инфекционных госпиталях после того, как скорая помощь привезла к зданию администрации региона пациента с подозрением на коронавирус.