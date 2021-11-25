Бригаде "скорой", которая привезла больного к администрации Владимирской области, грозит увольнение

25 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России
Бригада &quot;скорой&quot; привезла больного к администрации Владимирской области из-за отсутствия койко-мест (2021) | Фото: Андрей Коновал

Бригаде "скорой", которая привезла больного к администрации Владимирской области, грозит увольнение

Во Владимирской области скорая помощь в очередной раз привезла больного коронавирусом, которого не принимали госпитали, к зданию областной администрации.

В больницах не хватает мест для ковидных больных, бригады скорой помощи часами не могут госпитализировать тяжелых пациентов. Очередной инцидент произошел в октябре.

По словам фельдшера Анны Воеводиной, 17 октября медикам скорой города Радужный пришлось "катать" "тяжелую" больную с двусторонней пневмонией и критической сатурацией. Диспетчер обзвонил все ковидные госпитали области, но мест не было.

"Звоним своему главному врачу, а она (через диспетчера) говорит везти домой", - сообщила фельдшер.

"Кислород в машине закончился. Ну что же, мы поехали к областной администрации город Владимир, постояли там и нам нашли место через 27 минут, точнее, нашей больной", - рассказала Воеводина.

В итоге за приезд к администрации вся бригада (два фельдшера и водитель), а также диспетчер, написали объяснительные, получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат, сообщает профсоюз работников здравоохранения "Действие".

Бригада "скорой" привезла больного к администрации Владимирской области из-за отсутствия койко-мест(2021)|Фото: Андрей Коновал

Кроме того, в больницу поступило предписание прокуратуры с требованием привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в этой "акции" у областного правительства, и главврач снова затребовал у всех четырех сотрудников объяснительные.

При этом, с одной стороны, в своем предписании прокуратура подтверждает, что бригада получала отказы в госпитализации. В то же время в ведомстве сочли, что "правовых оснований у бригады скорой помощи транспортировки пациента к зданию администрации Владимирской области не имелось, более того, это могло создать угрозу жизни и здоровью".

Бригада "скорой" привезла больного к администрации Владимирской области из-за отсутствия койко-мест(2021)|Фото: Андрей Коновал

Юридическая служба профсоюза "Действие" взяла ситуацию под свой контроль. По словам главы профсоюза Андрея Коновала, медикам может грозить увольнение. Хотя при этом всплыли факты, которые могут свидетельствовать о признаках халатности в действиях (бездействии) должностных лиц администрации горбольницы в Радужном.

Напомним, в июне губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести проверку в инфекционных госпиталях после того, как скорая помощь привезла к зданию администрации региона пациента с подозрением на коронавирус.



Теги: скорая, администрация, владимирская область, больной ковидом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2333

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети