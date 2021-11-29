29 Ноября 2021
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Экономика В России
(2005) |

Техника может подорожать до 15% с 2022 года

Бизнес предупредил о подорожании бытовой техники.

Это может произойти из-за введения с 2022 года запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Цены на домашнюю электронику за год уже выросли в среднем на 10–15%.

Как ожидают аналитики, в следующем году рост может составить еще 13%. По данным Ассоциации ломовиков, после введения запрета у производителей не будет возможности утилизировать отходы по РОП и придется платить экосбор, что скажется на ценах. В Минпромторге и Минфине поддерживают введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов, считая, что рсосийские предприятия способны переработать весь образующийся на территории страны объем таких отходов, однако сталкиваются с сырьевым дефицитом, пишут "Известия".

Тем временем, объединение автопроизводителей России направило в министерство промышленности и торговли РФ письмо с предложением сохранить экспортные пошлины на металлопродукцию на 2022 год. Как сообщил вице-президент "АвтоВАЗа" по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, как только действие экспортных пошлин на металлы закончится, вновь начнется взрывной рост цен на них и, как следствие, подъем цен на автомобили.

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Теги: электроника, бизнес, РОП



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