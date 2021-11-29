Российские автоконцерны просят продлить пошлины на металл

Объединение автопроизводителей России направило в министерство промышленности и торговли РФ письмо с предложением сохранить экспортные пошлины на металлопродукцию на 2022 год.

В объединение входят "АвтоВАЗ", "Камаз", группа "ГАЗ", "Соллерс", "Рено Россия", МАЗ и "Автотор".

Как сообщил исполнительный директор ОАР Игорь Коровкин, необходимо урегулировать стоимость металла внутри страны на предстоящий год, а металлургам следует в первую очередь работать на внутренний рынок.

Как сообщил вице-президент "АвтоВАЗа" по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, как только действие экспортных пошлин на металлы закончится, вновь начнется взрывной рост цен на них и, как следствие, подъем цен на автомобили. Топ-менеджер попросил кабмин России продлить действие экспортных пошлин на 2022 год. "АвтоВАЗ" с другими автоконцернами уже обратился с соответствующей просьбой в Минпромторг, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы предлагают в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Там считают, что это позволит остановить рост цен на жилье.