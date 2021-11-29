СМИ: продукты могут подорожать из-за новых требований к утилизации упаковки

Производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания в России может подорожать в 2022 году.

Это связано с введением новой концепции так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП). Она предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку.

О риске подорожания продуктов сообщили отраслевые ассоциации на заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии (РСПП) 24 ноября.

В общей сложности себестоимость производства разных видов продукции из-за запуска новой концепции РОП увеличится в пределах 1,8-25%, говорится в документе.

РСПП планирует направить расчеты бизнеса в аппарат кабмина России и Администрацию президента, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, правительство России снова задумалось о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло, хотя ранее члены кабмина (например, глава Минэкономразвития Максим Решетников) заявляли, что уже предпринят весь возможный арсенал нерыночных мер регулирования и к новым никто прибегать не собирается.

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