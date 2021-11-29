СМИ: продукты могут подорожать из-за новых требований к утилизации упаковки

29 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Коллаж, Владимир Путин, прилавки, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: продукты могут подорожать из-за новых требований к утилизации упаковки

Производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания в России может подорожать в 2022 году.

Это связано с введением новой концепции так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП). Она предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку.

О риске подорожания продуктов сообщили отраслевые ассоциации на заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии (РСПП) 24 ноября.

В общей сложности себестоимость производства разных видов продукции из-за запуска новой концепции РОП увеличится в пределах 1,8-25%, говорится в документе.

РСПП планирует направить расчеты бизнеса в аппарат кабмина России и Администрацию президента, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, правительство России снова задумалось о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло, хотя ранее члены кабмина (например, глава Минэкономразвития Максим Решетников) заявляли, что уже предпринят весь возможный арсенал нерыночных мер регулирования и к новым никто прибегать не собирается.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

Теги: продукты, РОП, инфляция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.11.2021 04:01 Мск СМИ: инфляция в России в конце 2021 года превысит 8%
Ранее 18.11.2021 14:25 Мск Набиуллина заявила о двузначных показателях продовольственной инфляции


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 5582

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Цены на hp экспресс доставка в магазине www.mvideo.ru