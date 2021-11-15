15 Ноября 2021
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Экономика В России
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

В правительстве задумались о новых мерах по сдерживанию цен на сахар и масло

Правительство России снова задумалось о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло, хотя ранее члены кабмина (например, глава Минэкономразвития Максим Решетников) заявляли, что уже предпринят весь возможный арсенал нерыночных мер регулирования и к новым никто прибегать не собирается.

По данным РБК, вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения по недопущению роста цен на сахар и масло. Свои идеи должны высказать Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС. Абрамченко беспокоится, поскольку мировые цены на эти продукты продолжают расти, в октябре они уже побили десятилетний рекорд.

В октябре 2021 года килограмм сахара стоил в рознице, по подсчетам Росстата, в среднем 52,8 руб., что почти на 10% больше, чем в том же месяце 2020 года. Литр подсолнечного масла подорожал за год на 17%, до 123,6 руб.

В Минсельхозе, правда, пока не очень беспокоятся, рассчитывают на хороший урожай этого года. Впрочем, готовы предложить ввести тарифную квоту на ввоз сахара, а для растительного масла могут предложить увеличить вывозную квоту при росте цен на внешних рынках.

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Теги: сахар, масло, цены, правительство



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