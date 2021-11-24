СМИ: инфляция в России в конце 2021 года превысит 8%

Инфляция в России к концу текущего года составит 8,04%.

Согласно консенсус-прогнозу "Известий" с участием ведущих аналитиков из крупнейших банков и рейтинговых агентств РФ, оценки не укладываются в диапазон, ожидаемый Банком России. Как считает регулятор, темпы роста цен в 2021 году будут в промежутке от 7,4–7,9%.

Как считают эксперты, главными факторами усиления инфляции станут увеличение стоимости сырья и продовольствия. По данным Минэкономразвития, кабмин России реализует перечень мер для сдерживания роста цен.

Как заявила ранее глава ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина, продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. По ее словам, инфляция в стране была в районе 4% не так долго, всего четыре года, сейчас она в два раза больше, а продовольственная — уже "двузначная".