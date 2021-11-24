24 Ноября 2021
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

СМИ: инфляция в России в конце 2021 года превысит 8%

Инфляция в России к концу текущего года составит 8,04%.

Согласно консенсус-прогнозу "Известий" с участием ведущих аналитиков из крупнейших банков и рейтинговых агентств РФ, оценки не укладываются в диапазон, ожидаемый Банком России. Как считает регулятор, темпы роста цен в 2021 году будут в промежутке от 7,4–7,9%.

Как считают эксперты, главными факторами усиления инфляции станут увеличение стоимости сырья и продовольствия. По данным Минэкономразвития, кабмин России реализует перечень мер для сдерживания роста цен.

Как заявила ранее глава ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина, продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. По ее словам, инфляция в стране была в районе 4% не так долго, всего четыре года, сейчас она в два раза больше, а продовольственная — уже "двузначная".



Теги: инфляция, цены



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Ранее 18.11.2021 14:25 Мск Набиуллина заявила о двузначных показателях продовольственной инфляции


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