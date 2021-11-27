27 Ноября 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Человек перестает распространять COVID-19 после назальной вакцины и "Спутника V", - Гинцбург

Человек, сделавший дополнительную прививку назальной вакциной против COVID-19, перестает быть распространителем вируса, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что при такой вакцинации на слизистой оболочке будут формироваться секреторные антитела, которые появляются по аналогии "выделений из носа".

"Эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. При этом вы не будете распространителем", - заявил Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Гинцбург сообщил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации "Спутником V" и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100%. По словам специалиста, такая схема профилактики способна защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения COVID-19 в принципе.

Также директор центра им. Гамалеи заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19. Прививаться новым препаратом нужно будет раз в полгода или реже, это также выяснится в процессе исследования.

Теги: назальная вакцина, спутник v, александр гинцбург



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