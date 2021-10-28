Гинцбург: "Спутник V" вместе с назальной вакциной могут защитить от COVID-19 на 100%

Комплекс мер, состоящий из иммунизации "Спутником V" и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100%. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

По словам специалиста, такая схема профилактики способна защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения COVID-19 в принципе.

Он пояснил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета.

13 октября Миндрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины против COVID-19, разработанной центром Гамалеи, напоминает Regnum. В документе отмечалось, что комбинированная векторная вакцина, предназначенная от COVID-19 в виде спрея, может быть испытана на взрослых добровольцах.

Как сообщалось ранее, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вошла в группу добровольцев, испытывающих назальную вакцину от коронавируса, которую разрабатывал НИЦ им. Гамалеи.