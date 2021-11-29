Гинцбург призвал ревакцинироваться "Спутником Лайт" после "Спутника V"

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" российского производства наиболее подходит для ревакцинации после первой прививки "Спутником V".

Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, действие таких мРНК-вакцин, как Moderna или Pfizer, лучше всего усиливать "Спутником V". По словам медика, эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19 составляет от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. "Поэтому Moderna и Pfizer очень хорошо бустировать "Спутником", а "Спутник V" надо бустировать тем же самым "Спутником Лайт", — отметил Гинцбург, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Центра заявил, что человек, сделавший дополнительную прививку назальной вакциной против COVID-19, перестает быть распространителем вируса. По его словам, при такой вакцинации на слизистой оболочке будут формироваться секреторные антитела, которые появляются по аналогии "выделений из носа".