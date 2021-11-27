В ВОЗ сообщили, что все ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса

27 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
лаборатория, анализ, вирус, коронавирус, ОРВИ, пробирка (2020) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В ВОЗ сообщили, что все ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали греческой буквой Омикрон. Всемирная организация здравоохранения заявила, что существующие в мире ПЦР-тесты способны выявлять данный штамм.

"ВОЗ определила штамм B.1.1.529 как "вариант, вызывающий беспокойство", - говорится в сообщении международной организации по итогам экстренного заседания.

Также отмечается, что у данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность".

Напомним, сообщалось, что в шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 обнаружены 32 мутации, причем сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами. Кроме того, потенциально опасные мутации у коронавируса делают его более устойчивым к действию вакцин в отличие от других известных вариантов коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, в РФ в настоящий момент новый штамм COVID-19 не обнаружен.

Из-за нового штамма Россия 28 ноября ограничивает авиасообщение с ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мозамбикой, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом и Эсватини (бывший Свазиленд).

Теги: воз, штамм, пцр-тесты, омикрон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2677

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети