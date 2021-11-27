В ВОЗ сообщили, что все ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали греческой буквой Омикрон. Всемирная организация здравоохранения заявила, что существующие в мире ПЦР-тесты способны выявлять данный штамм.

"ВОЗ определила штамм B.1.1.529 как "вариант, вызывающий беспокойство", - говорится в сообщении международной организации по итогам экстренного заседания.

Также отмечается, что у данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность".

Напомним, сообщалось, что в шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 обнаружены 32 мутации, причем сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами. Кроме того, потенциально опасные мутации у коронавируса делают его более устойчивым к действию вакцин в отличие от других известных вариантов коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, в РФ в настоящий момент новый штамм COVID-19 не обнаружен.

Из-за нового штамма Россия 28 ноября ограничивает авиасообщение с ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мозамбикой, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом и Эсватини (бывший Свазиленд).