Россия ограничит авиасообщение с девятью странами и Гонконгом из-за нового штамма COVID

26 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия ограничит авиасообщение с девятью странами и Гонконгом из-за нового штамма COVID

Россия 28 ноября ограничивает авиасообщение с ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мозамбикой, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом и Эсватини (бывший Свазиленд). Об этом Накануне.RU сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу.

Ограничения вводятся из-за нового штамма SARS-CoV-2 (B.1.1.529). Напомним, в шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 обнаружены 32 мутации, причем сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами. Кроме того, потенциально опасные мутации у коронавируса делают его более устойчивым к действию вакцин в отличие от других известных вариантов коронавирусной инфекции.

Россиян, прибывших из этих стран и Гонконга, а также из любого другого города Китая, из Израиля и Великобритании обяжут пройти экспресс-тестирование на коронавирус. По данным оперштаба, в настоящий момент новый штамм COVID-19 на текущий момент не обнаружен, а тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант.

Теги: новый штамм, коронавирус, авиасообщение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.11.2021 08:33 Мск ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма COVID-19


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2612

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети