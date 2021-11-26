Россия ограничит авиасообщение с девятью странами и Гонконгом из-за нового штамма COVID

Россия 28 ноября ограничивает авиасообщение с ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мозамбикой, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом и Эсватини (бывший Свазиленд). Об этом Накануне.RU сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу.

Ограничения вводятся из-за нового штамма SARS-CoV-2 (B.1.1.529). Напомним, в шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 обнаружены 32 мутации, причем сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами. Кроме того, потенциально опасные мутации у коронавируса делают его более устойчивым к действию вакцин в отличие от других известных вариантов коронавирусной инфекции.

Россиян, прибывших из этих стран и Гонконга, а также из любого другого города Китая, из Израиля и Великобритании обяжут пройти экспресс-тестирование на коронавирус. По данным оперштаба, в настоящий момент новый штамм COVID-19 на текущий момент не обнаружен, а тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант.