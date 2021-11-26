27 Ноября 2021
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Сборная России по футболу (2021) | Фото: официальный твиттер сборной России по футболу

Сборная России по футболу сыграет в первом стыковом матче ЧМ-2022 с Польшей Левандовски

Сборная России по футболу узнала соперника по стыковому матчу за право выступить на Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Польши, в которой играет один из лучших нападающих мира Роберт Левандовски.

Матч против поляков пройдёт в России. Если удастся победить, то российская сборная в финале сыграет с победителем пары Швеция-Чехия. Если выход в финал состоится, то российская команда сыграет также дома.

Стыковые матчи 1/2 финала пройдут 24 марта 2022 года, финальные — 29 марта.

Отметим, что согласно формату, 12 сборных разделены на три квартета. Из каждого квартета на ЧМ-2022 выйдет лишь одна команда.

Теги: футбол, сборная России, сборная Польши, сборная Швеции, сборная Чехии, ЧМ-2022



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