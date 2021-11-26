В Нижневартовске накажут сотрудников больницы, где ребенок ранил себя из "травмата"

Сотрудники Нижневартовской окружной клинической детской больницы, в которой десятилетний мальчик ранил себя из травматического оружия, будут подвергнуты дисциплинарному взысканию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора окружного депздрава Ингу Бычкову.

Решение принято по итогам служебной проверки.

"По итогам проведенной в медицинской организации служебной проверки к должностным лицам, ответственным за работу по гражданской обороне и мобилизационной работе учреждения, будут применены меры дисциплинарного взыскания", - приводит издание слова Бычковой.

Оснований для привлечения к ответственности главврача больницы нет.

Напомним, инцидент произошел 22 октября около 16.00 в онкологическом отделении больницы. Ребенок вытащил оружие из сумки своего дедушки, сопровождавшего внука в период госпитализации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Состояние пострадавшего ребенка врачи оценивают, как тяжело-стабильное. Он находится на лечении в Сургутской клинической травматологической больнице.