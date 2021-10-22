Дедушку пострадавшего в Нижневартовске мальчика увезли в психоневрологический диспансер

Дедушку пострадавшего в окружной клинической детской больнице Нижневартовска десятилетнего мальчика увезли в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает в telegram-канале "Нижневартовск. Происшествия", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным канала, у мужчины нервный срыв, он пытался совершить суицид.

Напомним, в Нижневартовской окружной клинической детской больнице десятилетний мальчик ранил себя из травматического оружия, которое он вытащил из сумки своего дедушки, сопровождавшего внука в период госпитализации.

Инцидент произошел сегодня около 16.00 в онкологическом отделении больницы. Мальчику оказывают необходимую помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему".