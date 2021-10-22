В больнице Нижневартовска ребенок выстрелил в себя из травматического оружия

В Нижневартовской окружной клинической детской больнице десятилетний мальчик ранил себя из травматического оружия, которое он вытащил из сумки своего дедушки, сопровождавшего внука в период госпитализации.

Инцидент произошел сегодня около 16.00 в онкологическом отделении больницы. По данным местных telegram-каналов, мальчик две недели проходил курс химиотерапии — у него саркома головного мозга. В СМИ также сообщается, что у ребенка синдром Дауна.

Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей, ребенку оказывается необходимая помощь. Идет операция с привлечением ведущих хирургов автономного округа. Состояние маленького пациента врачи оценивают как тяжелое.

"Сейчас ребенку оказывается медицинская помощь, проводятся следственные мероприятия. Мы боремся за жизнь нашего пациента. Родственникам оказывается психологическая поддержка", - прокомментировал главный врач больницы Денис Третьяков.

Департамент здравоохранения Югры проводит служебную проверку по факту несчастного случая. О ситуации немедленно доложили губернатору Югры Наталье Комаровой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему".

"Следователями устанавливается полная картина произошедшего, рассматривается версия самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием, а также иные. Кроме того, выясняются обстоятельства нахождения в медицинском отделении оружия, законность его приобретения и ношения. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.