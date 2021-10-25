Мальчик, выстреливший в себя в больнице Нижневартовска, перенес сложную операцию

Пострадавший в окружной клинической детской больнице Нижневартовска десятилетний мальчик был госпитализирован в Сургутскую клиническую травматологическую больницу, сообщает местный канал "Мегаполис".

Ребенок перенес крайне сложную хирургическую операцию с участием специалистов нейрохирургических подразделений Сургутской клинической травматологической больницы. 24 октября его состояние стабилизировалось. Ребенку продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало Накануне.RU, в Нижневартовской окружной клинической детской больнице десятилетний мальчик ранил себя из травматического оружия, которое он вытащил из сумки своего дедушки, сопровождавшего внука в период госпитализации.

Инцидент произошел 22 октября около 16.00 в онкологическом отделении больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

Проверку проводит и детский омбудсмен Югры Людмила Низамова. Аппарат уполномоченного проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. По мнению Низамовой, в стране плохо организован контроль за приобретенным гражданами оружием.