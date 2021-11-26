МФЦ не справляются. Электронные очереди на получение QR-кодов переходят в живые

Во время введения разного рода ограничений, направленных на снижение контактов между людьми, в свердловских МФЦ растут очереди на получение бумажного QR-кода и восстановление/регистрацию на сайте Госсуслуг.

Как сообщила Накануне.RU читательница, по телефону получить талон в МФЦ по данным вопросам невозможно - ни один из филиалов не принимает граждан, кроме как в порядке живой очереди. Есть правда еще один вариант - запись через приложение "Вне Очереди", однако и такая запись является непростой задачей, поскольку талоны разбирают моментально.

Запись по времени тоже не гарантирует того, что клиент сможет избежать длительного пребывания в офисе МФЦ. Из-за большого наплава граждан электронные очереди постепенно преобразовываются в живые. Читательница сообщила, что с престарелыми родственниками ей пришлось просидеть более 20 минут, прежде чем их приняли. Некоторые же, по ее словам, сидели больше получаса.

Напомним, что после того, как в свердловских МФЦ стали выдавать бумажные выписки с QR-кодами, в офисах зафиксировали трехкратный рост заявлений от граждан, обходящих в данном вопросе портал Госуслуг. По словам директора МФЦ Свердловской области Анастасии Девятых, только за последний месяц, для восстановления или подтверждения своей учетной записи в центры обратилось около 70 тыс. человек. В другие месяцы за данной услугой обращалось в среднем 22 тыс. уральцев.

QR-режим действует на Среднем Урале уже месяц, с 25 октября.