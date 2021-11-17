17 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские МФЦ фиксируют втрое больше обращений, связанных с QR-кодами

После того, как в свердловских МФЦ стали выдавать бумажные выписки с QR-кодами, в офисах зафиксировали трехкратный рост заявлений от граждан, обходящих в данном вопросе портал Госуслуг. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Есть также и те граждане, кому требуется помощь с восстановлением или подтверждением учетной записи на портале.

Напомним, что среди жителей Свердловской области постоянно обсуждается вопрос о сроках получения QR-кода после вакцинации или выписки о выздоровлении от коронавируса. Многим приходится ждать по несколько недель, а для некоторых невозможность посещать свободные от COVID-19 зоны растягивается и на месяц.

Как рассказал директор МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых, только за последний месяц, для восстановления или подтверждения своей учетной записи в МФЦ обратилось около 70 тыс. человек. В другие месяцы за данной услугой обращалось в среднем 22 тыс. уральцев. Выдача бумажных сертификатов также осуществляется уже месяц. Для этого гражданам необходимо написать заявление, подписать согласие на обработку персональных данных и предъявить паспорт.

"Услуга максимально простая, быстрая, занимает около 10 минут, ее можно получить в любом ближайшем офисе. Теперь ее можно заказать даже без регистрации на Едином портале Госуслуг", - пояснила Анастасия Девятых.

Напомним, что УрФО стал лидером среди российских территорий, где проводят протестные акции против QR-системы. В округе по итогам 2020-2021 года прошло 14 подобных мероприятий. При этом не всегда люди, выступавшие против обязательных QR-кодов выступали и против личной добровольной вакцинации



Теги: QR-код, выписка, МФЦ, коронавирус



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