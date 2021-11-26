В Москве задержан молодой человек, осквернивший стенд с портретом ветерана

Блогер, справивший нужду возле мемориального стенда в московском парке "Измайлово", задержан полицией.

Молодой человек 2002 года рождения доставлен к следователям для дальнейшего разбирательства, пишет Regnum

Напомним, в Сети появилось видео видео, на котором блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. При этом юноша рассказал о своих действиях в Instagram, но потом удалил запись. Проверкой инцидента занялись полиция и прокуратура.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично".