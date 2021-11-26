26 Ноября 2021
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Происшествия В России Москва
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Москве задержан молодой человек, осквернивший стенд с портретом ветерана

Блогер, справивший нужду возле мемориального стенда в московском парке "Измайлово", задержан полицией.

Молодой человек 2002 года рождения доставлен к следователям для дальнейшего разбирательства, пишет Regnum

Напомним, в Сети появилось видео видео, на котором блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. При этом юноша рассказал о своих действиях в Instagram, но потом удалил запись. Проверкой инцидента занялись полиция и прокуратура.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично".

Теги: москва, блогер, портрет ветерана



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Ранее 25.11.2021 10:04 Мск Полиция проверит блогера, справившего нужду на фоне портрета ветерана


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