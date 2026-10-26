Лула да Силва снова избран президентом Бразилии

Один из основателей левоцентристской Партии трудящихся Лула да Силва, бывший президентом Бразилии в 2003-2010 гг., а также с 2023 г., вновь избран на этот пост. Он стал первым кандидатом в истории страны, одержавшим победу после поражения в первом туре. За него отдали свои голоса почти 52% избирателей.

Его оппонент, сенатор от Либеральной партии, ультраправый политик Флавиу Болсонару, победивший в первом туре выборов 2026 года, во втором туре получил поддержку 48% бразильцев. При этом временами Болсонару опережал да Силву. Последнего уже поздравили с победой лидеры Кубы, Мексики и Уругвая.

Болсонару, комментируя итоги выборов, заявил о непризнании результатов. Он обвинил Верховный федеральный суд, выполняющий функции Центральной избирательной комиссии, в изменении правил проведения выборов и сообщил об отстранении партийных наблюдателей.

Приступая к своему третьему сроку, Лула да Силва обозначил главную цель как "восстановление страны из руин". В период его предыдущего правления было отмечено усиление роли государства в экономике, расширение социальных программ и увеличение государственных инвестиций. Однако это также привело к существенному росту бюджетного дефицита. Да Силва ставит цель постепенно вывести бюджет из дефицита, при этом отвергая радикальное сокращение расходов.

Ранее да Силва провел полтора года в заключении по обвинениям в коррупции, но в 2021 году Верховный суд снял с него все обвинения.