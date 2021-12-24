24 Декабря 2021
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Происшествия Москва
суд молоток (2012) | Фото:

Блогеру, помочившемуся на стенд с портретом ветерана, дали четыре года колонии

Мосгорсуд приговорил к четырем годам колонии общего режима 19-летнего Матвея Юферова, который помочился на стенд с биографией ветерана Великой Отечественной войны.

Также молодой человек лишен права размещать материалы в интернете сроком на пять лет, сообщает прокуратура Москвы.

Напомним, ранее в Сети появилось видео видео, на котором блогер справляет нужду возле стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны. При этом юноша рассказал о своих действиях в Instagram, но потом удалил запись. Проверкой инцидента занялись полиция и прокуратура.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Гособвинитель попросил назначить наказание в виде пяти лет колонии общего режима 19-летнему блогеру,

Теги: москва, блогер, портрет ветерана



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