Блогеру, помочившемуся на стенд с портретом ветерана, дали четыре года колонии

Мосгорсуд приговорил к четырем годам колонии общего режима 19-летнего Матвея Юферова, который помочился на стенд с биографией ветерана Великой Отечественной войны.

Также молодой человек лишен права размещать материалы в интернете сроком на пять лет, сообщает прокуратура Москвы.

Напомним, ранее в Сети появилось видео видео, на котором блогер справляет нужду возле стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны. При этом юноша рассказал о своих действиях в Instagram, но потом удалил запись. Проверкой инцидента занялись полиция и прокуратура.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Гособвинитель попросил назначить наказание в виде пяти лет колонии общего режима 19-летнему блогеру,