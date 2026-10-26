В ЭСК признали, что судья ошибся с пенальти в матче "Урал" – "Нижний Новгород"

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела жалобу ФК "Урал" на решения арбитра в матче с "Нижним Новгородом". Там признали, что в одном из эпизодов судья допустил грубую ошибку.

Напомним, что главный тренер "Урала" Сергей Юран остался крайне недоволен судейством в матче Первой лиги против "Нижнего Новгорода". Встреча завершилась поражением уральцев со счетом 1:2. После этого Юран заявил, что будет обращаться в ФСБ.

В клубе, однако, не стали этого делать и подали жалобу в ЭСК. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского футбольного союза, в комиссии признали, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота нижегородцев.

"Защитник команды "Нижний Новгород" Ян Гудков нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим "Урала" Мартином Секуличем, так как опаздывает играть в мяч первым и совершает контакт с соперником, который влияет на действия нападающего. Судье следовало назначить пенальти в данной игровой ситуации", - говорится в решении ЭСК.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер поставил перед "Уралом" цель по возвращению в Российскую Премьер-лигу, откуда команда вылетела в 2024 году. Юран уверяет, что решит задачу. Пока что клуб из Екатеринбурга располагается на четвертом месте в таблице Первой лиги, не дающем права на прямой выход в РПЛ.