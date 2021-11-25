Полиция проверит блогера, справившего нужду на фоне портрета ветерана

Московский полицейский главк проверит видео из интернета, в котором блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По факту публикации в сети Интернет о том, что молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, сотрудники полиции проводят разбирательство. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление личности и привлечение нарушителя к установленной законом ответственности", - заявил представитель управления МВД по Москве.

Проверку контролирует и столичная прокуратура. "Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ об осквернении объекта, посвященного защитникам Отчества, расположенного в столичном районе Измайлово. Результаты процессуальной проверки контролируются", -заявили в надзорном ведомстве.