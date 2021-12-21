Прокуратура потребовала пять лет колонии 19-летнему блогеру, осквернившему портрет ветерана

Гособвинитель попросил назначить наказание в виде пяти лет колонии общего режима 19-летнему блогеру, осквернившему портрет ветерана Великой Отечественной войны.

В данный момент юноша находится в СИЗО, пишет "МК".

Напомним, ранее в Сети появилось видео видео, на котором блогер справляет нужду возле стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны. При этом юноша рассказал о своих действиях в Instagram, но потом удалил запись. Проверкой инцидента занялись полиция и прокуратура.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Максимальный срок по этой статье составляет пять лет лишения свободы.