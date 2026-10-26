Нейросеть подключили к поискам семьи Усольцевых в красноярской тайге

Семья Усольцевых - Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь - пропала в красноярской тайге. В конце сентября 2025 года они ушли в поход в урочище "Буратинка" и перестали выходить на связь. Возле поселка спасатели нашли их автомобиль и сразу начали поиски. Активную фазу работ закрыли в том же сентябре, но позже отряд дважды возвращался на место: повторные выезды прошли в январе и мае 2026 года. К июню поиски временно приостановили.

Чтобы осмотреть непроходимые участки, поисковики шесть раз поднимали в небо беспилотники. Дроны провели в воздухе больше 100 часов и сделали свыше 90 тысяч снимков местности. Эти кадры не просматривали вручную: сначала их проанализировала нейросеть, а потом детали проверили специалисты из группы анализа. Об этом "РИА Новости" рассказали в отряде "Лиза Алерт".

Следственный комитет не считает, что семья сбежала или ее похитили - эти версии исключили. Сейчас правоохранители и поисковики продолжают изучать собранные данные, чтобы понять, что произошло.

Последние масштабные поиски прошли в июне 2026 года, а сейчас возобновление работ на местности в ближайшее время не планируют, хотя расследование уголовного дела продолжается.