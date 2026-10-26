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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин вновь не обратится к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин вновь не будет оглашать послание Федеральному собранию.

По данным пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, планов по оглашению послания в 2026-ом нет. Об этом пишет РИА Новости.

Впервые Владимир Путин пренебрег правилом о ежегодном оглашении послания в 2017 г. Тогда послание перенесли на март 2018 г. – оно состоялось за три недели до президентских выборов (на которых победил Владимир Путин). Не было послания в 2022, 2023 и 2025 гг. В последний раз президент обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. – за три недели до выборов главы государства.

Теги: Владимир Путин, послание, Федераьное собрание


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