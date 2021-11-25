Медики, депутаты и общественники Югры объяснили необходимость "закона о QR-кодах"

Депутаты и общественники высказались о внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые были одобрены накануне Думой Югры. Регионы должны представить свои отзывы на федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах до их рассмотрения в Госдуме.

Депутат Сургутской городской думы Владимир Феденков:

– Я искренне не понимаю, почему всех напугали предлагаемые изменения в федеральном законе. На мой взгляд, как специалиста профилактической медицины, сегодняшняя ситуация обязывает нас систематизировать профессиональный подход к эффективному выполнению санитарно-эпидемиологических требований и мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения. То, что предлагают мои коллеги в Государственной думе РФ, ни в коем случае не ущемляет права человека, и даёт право в принятии решений на проведение специфических профилактических мероприятий.

Главврач поликлиники №1 Сургута Максим Слепов:



– Ситуация с распространением коронавируса в Сургуте, к счастью, стабилизировалась. Но количество заболевших еще большое. Сегодня в поликлиниках наблюдается около 3.5 тысяч человек, почти 350 из них – это дети, 20 – беременные женщины. Скорая помощь выполняет порядка 1,5 тысяч вызовов в сутки. Работают около 60 поликлинических бригад, в том числе оказывающих неотложную медицинскую помощь. За два часа медики выполняют в среднем по 200 вызов по факту неотложной помощи. Таких показателей не регистрировали ни в первую, ни во вторую волну пандемии. Я, как врач, как депутат, как сын, отец и супруг, повторял и буду повторять, что остановить это страшное шествие вируса по планете, спасти наших близких может только вакцинация. Поэтому обеими руками ЗА законодательное урегулирование этого вопроса.

Алла Козлюк, руководитель центра национальных культур Лангепаса:

– Поддерживаю проект федерального закона, считаю, что он будет способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и позволит определять действенные меры в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Председатель регионального отделения по ХМАО-Югре общероссийской организации "Офицеры России" Артур Токарев:

– Этот законопроект – очень важный шаг в предотвращении эпидемии корона вируса. Правительство ХМАО делает все возможное и не возможное для улучшения эпидемиологической обстановки. Наша с вами задача пройти вакцинирование и создать коллективный иммунитет. Чем будет больше вакцинированных, тем будет меньше заболевших. Уважаемые сограждане, земляки, вспомните времена СССР, вакцинация была обязательной для всех и не было заболевших и умерших в таких масштабах, как сегодня. Вспомните, сколько родных и близких мы уже потеряли и еще можем потерять.

Общественная палата Нижневартовска:

– Общественная палата внимательно изучила законопроект, который предлагает установить перечень мероприятий и объектов, а также порядок допуска граждан на эти объекты с учетом наличия медицинской документации, подтверждающей наличие профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, медицинского противопоказания к проведению профилактической прививки и (или) перенесенное заболевание инфекцией, а также документа, удостоверяющего их личность. Отдельно предлагается установить порядок посещения мероприятий и объектов при отсутствии у граждан соответствующей медицинской документации, который будет определяется властями региона.

Считаем, что проект закона направлен на сохранение жизни и здоровья населения в этот непростой период. Да, в обществе есть разные мнения на вакцинацию, но если мы хотим поскорее вернуться к прежней жизни, то необходимо двигаться в одном направлении.

Напомним, 25 ноября в Думе Югры законопроект не поддержали только КПРФ и ЛДПР.

"Почему наши избиратели – против вакцинации и кодов? Нет, например, информации о составе вакцины и "побочках"", – сказал первый секретарь окружного комитета КПРФ Алексей Савинцев.

"При введении кодов мы часть людей отсекаем от покупок. Предприниматели в убыток работать не станут, они поднимут цены. Для сохранения нации надо вакцинироваться, но она должна быть добровольной", – сказал глава фракции либерал-демократов в думе Виктор Сысун.