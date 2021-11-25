Дума Югры приняла закон "о QR-кодах"

25 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Дума ХМАО (2018) | Фото: dumahmao.ru, Владимир Андрюхин

Дума Югры приняла закон "о QR-кодах"

Депутаты думы Югры на сегодняшнем заседании поддержали закон "о QR-кодах", которые будут требовать при входе в различные учреждения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Коммунисты Югры не поддержали новацию.

"К нам поступали обращения с просьбой не поддерживать закон о QR-кодах. Нам скажут, что коммунисты "пиарятся". Мы предложили на период самоизоляции выплатить пенсионерам компенсации, которую в итоге потратили на лекарства и "коммуналку". Почему наши избиратели – против вакцинации и кодов? Нет, например, информации о составе вакцины и "побочках"", - сказал первый секретарь окружного комитета КПРФ Алексей Савинцев.

Фракция ЛДПР также решила не поддерживать законопроект.

"Инфляция в округе – 6%. При введении кодов мы часть людей отсекаем от покупок. Предприниматели в убыток работать не станут, они поднимут цены. Для сохранения нации надо вакцинироваться, но она должна быть добровольной", - сказал глава фракции либерал-демократов в думе Виктор Сысун.

Депутат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Зиновьев отметил, что введение кодов не ущемляет ничьи права. Депутат от "Единой России" Сергей Великий отметил, что закон даёт жителю право выбора – медотвод, статус переболевшего, вакцинированного. Депутат думы Александра Глотова отметила, что нет статистики по смертности от вакцины.

"Недавно 13-летняя девочка собралась в отпуск с мамой. Девочке предложили сделать прививку. На второй день она умерла. Родители подали в суд. Много случаев смерти после вакцинации. У меня восьмимесячный внук получил прививку. Теперь он – инвалид. Я не против вакцинации, но надо проверить", - сказала Глотова.

Депутат, глава кардиодиспансера Сургута Ирина Урванцева отметила, что обследования перед прививками проводят, а привить 13-летнего подростка не могли, потому что вакцина для несовершеннолетних ещё не поступила в больницы.

В итоге депутаты утвердили изменения.



Теги: QR-код, дума ХМАО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2308

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети