Дума Югры приняла закон "о QR-кодах"

Депутаты думы Югры на сегодняшнем заседании поддержали закон "о QR-кодах", которые будут требовать при входе в различные учреждения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Коммунисты Югры не поддержали новацию.

"К нам поступали обращения с просьбой не поддерживать закон о QR-кодах. Нам скажут, что коммунисты "пиарятся". Мы предложили на период самоизоляции выплатить пенсионерам компенсации, которую в итоге потратили на лекарства и "коммуналку". Почему наши избиратели – против вакцинации и кодов? Нет, например, информации о составе вакцины и "побочках"", - сказал первый секретарь окружного комитета КПРФ Алексей Савинцев.

Фракция ЛДПР также решила не поддерживать законопроект.

"Инфляция в округе – 6%. При введении кодов мы часть людей отсекаем от покупок. Предприниматели в убыток работать не станут, они поднимут цены. Для сохранения нации надо вакцинироваться, но она должна быть добровольной", - сказал глава фракции либерал-демократов в думе Виктор Сысун.

Депутат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Зиновьев отметил, что введение кодов не ущемляет ничьи права. Депутат от "Единой России" Сергей Великий отметил, что закон даёт жителю право выбора – медотвод, статус переболевшего, вакцинированного. Депутат думы Александра Глотова отметила, что нет статистики по смертности от вакцины.

"Недавно 13-летняя девочка собралась в отпуск с мамой. Девочке предложили сделать прививку. На второй день она умерла. Родители подали в суд. Много случаев смерти после вакцинации. У меня восьмимесячный внук получил прививку. Теперь он – инвалид. Я не против вакцинации, но надо проверить", - сказала Глотова.

Депутат, глава кардиодиспансера Сургута Ирина Урванцева отметила, что обследования перед прививками проводят, а привить 13-летнего подростка не могли, потому что вакцина для несовершеннолетних ещё не поступила в больницы.

В итоге депутаты утвердили изменения.